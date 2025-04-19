Währungen / SCHK
SCHK: Schwab 1000 Index ETF
32.01 USD 0.20 (0.63%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SCHK hat sich für heute um 0.63% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 31.91 bis zu einem Hoch von 32.12 gehandelt.
Verfolgen Sie die Schwab 1000 Index ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
31.91 32.12
Jahresspanne
23.18 55.62
- Vorheriger Schlusskurs
- 31.81
- Eröffnung
- 31.96
- Bid
- 32.01
- Ask
- 32.31
- Tief
- 31.91
- Hoch
- 32.12
- Volumen
- 940
- Tagesänderung
- 0.63%
- Monatsänderung
- 4.13%
- 6-Monatsänderung
- 19.40%
- Jahresänderung
- -41.92%
