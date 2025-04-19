通貨 / SCHK
SCHK: Schwab 1000 Index ETF
32.01 USD 0.20 (0.63%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SCHKの今日の為替レートは、0.63%変化しました。日中、通貨は1あたり31.91の安値と32.12の高値で取引されました。
Schwab 1000 Index ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
SCHK News
1日のレンジ
31.91 32.12
1年のレンジ
23.18 55.62
- 以前の終値
- 31.81
- 始値
- 31.96
- 買値
- 32.01
- 買値
- 32.31
- 安値
- 31.91
- 高値
- 32.12
- 出来高
- 940
- 1日の変化
- 0.63%
- 1ヶ月の変化
- 4.13%
- 6ヶ月の変化
- 19.40%
- 1年の変化
- -41.92%
