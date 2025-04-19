Валюты / SCHK
SCHK: Schwab 1000 Index ETF
31.87 USD 0.04 (0.13%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SCHK за сегодня изменился на -0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.81, а максимальная — 31.94.
Следите за динамикой Schwab 1000 Index ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости SCHK
Дневной диапазон
31.81 31.94
Годовой диапазон
23.18 55.62
- Предыдущее закрытие
- 31.91
- Open
- 31.94
- Bid
- 31.87
- Ask
- 32.17
- Low
- 31.81
- High
- 31.94
- Объем
- 501
- Дневное изменение
- -0.13%
- Месячное изменение
- 3.68%
- 6-месячное изменение
- 18.87%
- Годовое изменение
- -42.17%
