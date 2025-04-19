Divisas / SCHK
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
SCHK: Schwab 1000 Index ETF
31.81 USD 0.06 (0.19%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SCHK de hoy ha cambiado un -0.19%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 31.60, mientras que el máximo ha alcanzado 31.97.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Schwab 1000 Index ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SCHK News
- Barbell Portfolios For Fall Volatility
- Should Schwab 1000 Index ETF (SCHK) Be on Your Investing Radar?
- Multi-Asset Income Midyear Outlook: Income And Resilience Among The Bumps
- Your Index Matters: Using The Right Building Blocks For Your U.S. Equity Portfolio
- How Much Does Income Matter For Total Return? It Depends On The Asset
- Q2 2025 Equity Market Outlook
Rango diario
31.60 31.97
Rango anual
23.18 55.62
- Cierres anteriores
- 31.87
- Open
- 31.89
- Bid
- 31.81
- Ask
- 32.11
- Low
- 31.60
- High
- 31.97
- Volumen
- 876
- Cambio diario
- -0.19%
- Cambio mensual
- 3.48%
- Cambio a 6 meses
- 18.65%
- Cambio anual
- -42.28%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B