SCHK: Schwab 1000 Index ETF
32.13 USD 0.12 (0.37%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SCHK ha avuto una variazione del 0.37% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 31.98 e ad un massimo di 32.18.
Segui le dinamiche di Schwab 1000 Index ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
31.98 32.18
Intervallo Annuale
23.18 55.62
- Chiusura Precedente
- 32.01
- Apertura
- 32.06
- Bid
- 32.13
- Ask
- 32.43
- Minimo
- 31.98
- Massimo
- 32.18
- Volume
- 607
- Variazione giornaliera
- 0.37%
- Variazione Mensile
- 4.52%
- Variazione Semestrale
- 19.84%
- Variazione Annuale
- -41.70%
21 settembre, domenica