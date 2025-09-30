- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
SB-PC: Safe Bulkers Inc Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Seri
A taxa do SB-PC para hoje mudou para -0.27%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.93 e o mais alto foi 25.95.
Veja a dinâmica do par de moedas Safe Bulkers Inc Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Seri. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de SB-PC hoje?
Hoje Safe Bulkers Inc Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Seri (SB-PC) está avaliado em 25.93. O instrumento é negociado dentro de -0.27%, o fechamento de ontem foi 26.00, e o volume de negociação atingiu 2. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de SB-PC em tempo real.
As ações de Safe Bulkers Inc Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Seri pagam dividendos?
Atualmente Safe Bulkers Inc Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Seri está avaliado em 25.93. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 1.33% e USD. Monitore os movimentos de SB-PC no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de SB-PC?
Você pode comprar ações de Safe Bulkers Inc Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Seri (SB-PC) pelo preço atual 25.93. Ordens geralmente são executadas perto de 25.93 ou 26.23, enquanto 2 e -0.08% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de SB-PC no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de SB-PC?
Investir em Safe Bulkers Inc Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Seri envolve considerar a faixa anual 25.16 - 26.46 e o preço atual 25.93. Muitos comparam 0.70% e 1.33% antes de enviar ordens em 25.93 ou 26.23. Estude as mudanças diárias de preço de SB-PC no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações SAFE BULKERS, INC.?
O maior preço de SAFE BULKERS, INC. (SB-PC) no último ano foi 26.46. As ações oscilaram bastante dentro de 25.16 - 26.46, e a comparação com 26.00 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Safe Bulkers Inc Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Seri no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações SAFE BULKERS, INC.?
O menor preço de SAFE BULKERS, INC. (SB-PC) no ano foi 25.16. A comparação com o preço atual 25.93 e 25.16 - 26.46 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de SB-PC em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de SB-PC?
No passado Safe Bulkers Inc Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Seri passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 26.00 e 1.33% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 26.00
- Open
- 25.95
- Bid
- 25.93
- Ask
- 26.23
- Low
- 25.93
- High
- 25.95
- Volume
- 2
- Mudança diária
- -0.27%
- Mudança mensal
- 0.70%
- Mudança de 6 meses
- 1.33%
- Mudança anual
- 1.33%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4