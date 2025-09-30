CotaçõesSeções
SB-PC
SB-PC: Safe Bulkers Inc Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Seri

25.93 USD 0.07 (0.27%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do SB-PC para hoje mudou para -0.27%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.93 e o mais alto foi 25.95.

Veja a dinâmica do par de moedas Safe Bulkers Inc Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Seri. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de SB-PC hoje?

Hoje Safe Bulkers Inc Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Seri (SB-PC) está avaliado em 25.93. O instrumento é negociado dentro de -0.27%, o fechamento de ontem foi 26.00, e o volume de negociação atingiu 2. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de SB-PC em tempo real.

As ações de Safe Bulkers Inc Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Seri pagam dividendos?

Atualmente Safe Bulkers Inc Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Seri está avaliado em 25.93. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 1.33% e USD. Monitore os movimentos de SB-PC no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de SB-PC?

Você pode comprar ações de Safe Bulkers Inc Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Seri (SB-PC) pelo preço atual 25.93. Ordens geralmente são executadas perto de 25.93 ou 26.23, enquanto 2 e -0.08% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de SB-PC no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de SB-PC?

Investir em Safe Bulkers Inc Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Seri envolve considerar a faixa anual 25.16 - 26.46 e o preço atual 25.93. Muitos comparam 0.70% e 1.33% antes de enviar ordens em 25.93 ou 26.23. Estude as mudanças diárias de preço de SB-PC no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações SAFE BULKERS, INC.?

O maior preço de SAFE BULKERS, INC. (SB-PC) no último ano foi 26.46. As ações oscilaram bastante dentro de 25.16 - 26.46, e a comparação com 26.00 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Safe Bulkers Inc Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Seri no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações SAFE BULKERS, INC.?

O menor preço de SAFE BULKERS, INC. (SB-PC) no ano foi 25.16. A comparação com o preço atual 25.93 e 25.16 - 26.46 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de SB-PC em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de SB-PC?

No passado Safe Bulkers Inc Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Seri passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 26.00 e 1.33% após os eventos corporativos.

Faixa diária
25.93 25.95
Faixa anual
25.16 26.46
Fechamento anterior
26.00
Open
25.95
Bid
25.93
Ask
26.23
Low
25.93
High
25.95
Volume
2
Mudança diária
-0.27%
Mudança mensal
0.70%
Mudança de 6 meses
1.33%
Mudança anual
1.33%
