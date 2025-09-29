クォートセクション
通貨 / SB-PC
SB-PC: Safe Bulkers Inc Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Seri

25.93 USD 0.07 (0.27%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SB-PCの今日の為替レートは、-0.27%変化しました。日中、通貨は1あたり25.93の安値と25.95の高値で取引されました。

Safe Bulkers Inc Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Seriダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

SB-PC株の現在の価格は？

Safe Bulkers Inc Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Seriの株価は本日25.93です。-0.27%内で取引され、前日の終値は26.00、取引量は2に達しました。SB-PCのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Safe Bulkers Inc Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Seriの株は配当を出しますか？

Safe Bulkers Inc Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Seriの現在の価格は25.93です。配当方針は会社によりますが、投資家は1.33%やUSDにも注目します。SB-PCの動きはライブチャートで確認できます。

SB-PC株を買う方法は？

Safe Bulkers Inc Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Seriの株は現在25.93で購入可能です。注文は通常25.93または26.23付近で行われ、2や-0.08%が市場の動きを示します。SB-PCの最新情報はライブチャートで確認できます。

SB-PC株に投資する方法は？

Safe Bulkers Inc Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Seriへの投資では、年間の値幅25.16 - 26.46と現在の25.93を考慮します。注文は多くの場合25.93や26.23で行われる前に、0.70%や1.33%と比較されます。SB-PCの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

SAFE BULKERS, INC.の株の最高値は？

SAFE BULKERS, INC.の過去1年の最高値は26.46でした。25.16 - 26.46内で株価は大きく変動し、26.00と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Safe Bulkers Inc Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Seriのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

SAFE BULKERS, INC.の株の最低値は？

SAFE BULKERS, INC.(SB-PC)の年間最安値は25.16でした。現在の25.93や25.16 - 26.46と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。SB-PCの動きはライブチャートで確認できます。

SB-PCの株式分割はいつ行われましたか？

Safe Bulkers Inc Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Seriは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、26.00、1.33%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
25.93 25.95
1年のレンジ
25.16 26.46
以前の終値
26.00
始値
25.95
買値
25.93
買値
26.23
安値
25.93
高値
25.95
出来高
2
1日の変化
-0.27%
1ヶ月の変化
0.70%
6ヶ月の変化
1.33%
1年の変化
1.33%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待