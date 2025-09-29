- 概要
SB-PC: Safe Bulkers Inc Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Seri
SB-PCの今日の為替レートは、-0.27%変化しました。日中、通貨は1あたり25.93の安値と25.95の高値で取引されました。
Safe Bulkers Inc Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Seriダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
SB-PC株の現在の価格は？
Safe Bulkers Inc Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Seriの株価は本日25.93です。-0.27%内で取引され、前日の終値は26.00、取引量は2に達しました。SB-PCのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Safe Bulkers Inc Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Seriの株は配当を出しますか？
Safe Bulkers Inc Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Seriの現在の価格は25.93です。配当方針は会社によりますが、投資家は1.33%やUSDにも注目します。SB-PCの動きはライブチャートで確認できます。
SB-PC株を買う方法は？
Safe Bulkers Inc Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Seriの株は現在25.93で購入可能です。注文は通常25.93または26.23付近で行われ、2や-0.08%が市場の動きを示します。SB-PCの最新情報はライブチャートで確認できます。
SB-PC株に投資する方法は？
Safe Bulkers Inc Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Seriへの投資では、年間の値幅25.16 - 26.46と現在の25.93を考慮します。注文は多くの場合25.93や26.23で行われる前に、0.70%や1.33%と比較されます。SB-PCの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
SAFE BULKERS, INC.の株の最高値は？
SAFE BULKERS, INC.の過去1年の最高値は26.46でした。25.16 - 26.46内で株価は大きく変動し、26.00と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Safe Bulkers Inc Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Seriのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
SAFE BULKERS, INC.の株の最低値は？
SAFE BULKERS, INC.(SB-PC)の年間最安値は25.16でした。現在の25.93や25.16 - 26.46と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。SB-PCの動きはライブチャートで確認できます。
SB-PCの株式分割はいつ行われましたか？
Safe Bulkers Inc Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Seriは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、26.00、1.33%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 26.00
- 始値
- 25.95
- 買値
- 25.93
- 買値
- 26.23
- 安値
- 25.93
- 高値
- 25.95
- 出来高
- 2
- 1日の変化
- -0.27%
- 1ヶ月の変化
- 0.70%
- 6ヶ月の変化
- 1.33%
- 1年の変化
- 1.33%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前