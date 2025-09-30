- Übersicht
SB-PC: Safe Bulkers Inc Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Seri
Der Wechselkurs von SB-PC hat sich für heute um -0.27% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.93 bis zu einem Hoch von 25.95 gehandelt.
Verfolgen Sie die Safe Bulkers Inc Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Seri-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von SB-PC heute?
Die Aktie von Safe Bulkers Inc Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Seri (SB-PC) notiert heute bei 25.93. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.27% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 26.00 und das Handelsvolumen erreichte 2. Das Live-Chart von SB-PC zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie SB-PC Dividenden?
Safe Bulkers Inc Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Seri wird derzeit mit 25.93 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 1.33% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von SB-PC zu verfolgen.
Wie kaufe ich SB-PC-Aktien?
Sie können Aktien von Safe Bulkers Inc Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Seri (SB-PC) zum aktuellen Kurs von 25.93 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 25.93 oder 26.23 platziert, während 2 und -0.08% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von SB-PC auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in SB-PC-Aktien?
Bei einer Investition in Safe Bulkers Inc Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Seri müssen die jährliche Spanne 25.16 - 26.46 und der aktuelle Kurs 25.93 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.70% und 1.33%, bevor sie Orders zu 25.93 oder 26.23 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von SB-PC.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von SAFE BULKERS, INC.?
Der höchste Kurs von SAFE BULKERS, INC. (SB-PC) im vergangenen Jahr lag bei 26.46. Innerhalb von 25.16 - 26.46 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 26.00 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Safe Bulkers Inc Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Seri mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von SAFE BULKERS, INC.?
Der niedrigste Kurs von SAFE BULKERS, INC. (SB-PC) im Laufe des Jahres betrug 25.16. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 25.93 und der Spanne 25.16 - 26.46 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von SB-PC live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von SB-PC statt?
Safe Bulkers Inc Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Seri hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 26.00 und 1.33% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 26.00
- Eröffnung
- 25.95
- Bid
- 25.93
- Ask
- 26.23
- Tief
- 25.93
- Hoch
- 25.95
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- -0.27%
- Monatsänderung
- 0.70%
- 6-Monatsänderung
- 1.33%
- Jahresänderung
- 1.33%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4