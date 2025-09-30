QuotazioniSezioni
SB-PC: Safe Bulkers Inc Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Seri

25.93 USD 0.07 (0.27%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SB-PC ha avuto una variazione del -0.27% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.93 e ad un massimo di 25.95.

Segui le dinamiche di Safe Bulkers Inc Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Seri. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni SB-PC oggi?

Oggi le azioni Safe Bulkers Inc Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Seri sono prezzate a 25.93. Viene scambiato all'interno di -0.27%, la chiusura di ieri è stata 26.00 e il volume degli scambi ha raggiunto 2. Il grafico dei prezzi in tempo reale di SB-PC mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Safe Bulkers Inc Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Seri pagano dividendi?

Safe Bulkers Inc Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Seri è attualmente valutato a 25.93. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 1.33% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di SB-PC.

Come acquistare azioni SB-PC?

Puoi acquistare azioni Safe Bulkers Inc Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Seri al prezzo attuale di 25.93. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 25.93 o 26.23, mentre 2 e -0.08% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di SB-PC sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni SB-PC?

Investire in Safe Bulkers Inc Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Seri implica considerare l'intervallo annuale 25.16 - 26.46 e il prezzo attuale 25.93. Molti confrontano 0.70% e 1.33% prima di effettuare ordini su 25.93 o 26.23. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di SB-PC con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni SAFE BULKERS, INC.?

Il prezzo massimo di SAFE BULKERS, INC. nell'ultimo anno è stato 26.46. All'interno di 25.16 - 26.46, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 26.00 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Safe Bulkers Inc Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Seri utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni SAFE BULKERS, INC.?

Il prezzo più basso di SAFE BULKERS, INC. (SB-PC) nel corso dell'anno è stato 25.16. Confrontandolo con gli attuali 25.93 e 25.16 - 26.46 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda SB-PC muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di SB-PC?

Safe Bulkers Inc Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Seri ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 26.00 e 1.33%.

Intervallo Giornaliero
25.93 25.95
Intervallo Annuale
25.16 26.46
Chiusura Precedente
26.00
Apertura
25.95
Bid
25.93
Ask
26.23
Minimo
25.93
Massimo
25.95
Volume
2
Variazione giornaliera
-0.27%
Variazione Mensile
0.70%
Variazione Semestrale
1.33%
Variazione Annuale
1.33%
