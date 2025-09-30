- Panoramica
SB-PC: Safe Bulkers Inc Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Seri
Il tasso di cambio SB-PC ha avuto una variazione del -0.27% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.93 e ad un massimo di 25.95.
Segui le dinamiche di Safe Bulkers Inc Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Seri. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni SB-PC oggi?
Oggi le azioni Safe Bulkers Inc Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Seri sono prezzate a 25.93. Viene scambiato all'interno di -0.27%, la chiusura di ieri è stata 26.00 e il volume degli scambi ha raggiunto 2. Il grafico dei prezzi in tempo reale di SB-PC mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Safe Bulkers Inc Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Seri pagano dividendi?
Safe Bulkers Inc Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Seri è attualmente valutato a 25.93. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 1.33% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di SB-PC.
Come acquistare azioni SB-PC?
Puoi acquistare azioni Safe Bulkers Inc Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Seri al prezzo attuale di 25.93. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 25.93 o 26.23, mentre 2 e -0.08% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di SB-PC sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni SB-PC?
Investire in Safe Bulkers Inc Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Seri implica considerare l'intervallo annuale 25.16 - 26.46 e il prezzo attuale 25.93. Molti confrontano 0.70% e 1.33% prima di effettuare ordini su 25.93 o 26.23. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di SB-PC con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni SAFE BULKERS, INC.?
Il prezzo massimo di SAFE BULKERS, INC. nell'ultimo anno è stato 26.46. All'interno di 25.16 - 26.46, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 26.00 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Safe Bulkers Inc Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Seri utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni SAFE BULKERS, INC.?
Il prezzo più basso di SAFE BULKERS, INC. (SB-PC) nel corso dell'anno è stato 25.16. Confrontandolo con gli attuali 25.93 e 25.16 - 26.46 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda SB-PC muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di SB-PC?
Safe Bulkers Inc Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Seri ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 26.00 e 1.33%.
- Chiusura Precedente
- 26.00
- Apertura
- 25.95
- Bid
- 25.93
- Ask
- 26.23
- Minimo
- 25.93
- Massimo
- 25.95
- Volume
- 2
- Variazione giornaliera
- -0.27%
- Variazione Mensile
- 0.70%
- Variazione Semestrale
- 1.33%
- Variazione Annuale
- 1.33%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4