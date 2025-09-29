- Panorámica
SB-PC: Safe Bulkers Inc Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Seri
El tipo de cambio de SB-PC de hoy ha cambiado un -0.27%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 25.93, mientras que el máximo ha alcanzado 25.95.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Safe Bulkers Inc Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Seri. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de SB-PC hoy?
Safe Bulkers Inc Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Seri (SB-PC) se evalúa hoy en 25.93. El instrumento se negocia dentro de -0.27%; el cierre de ayer ha sido 26.00 y el volumen comercial ha alcanzado 2. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios SB-PC en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Safe Bulkers Inc Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Seri?
Safe Bulkers Inc Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Seri se evalúa actualmente en 25.93. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 1.33% y USD. Monitoree los movimientos de SB-PC en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de SB-PC?
Puede comprar acciones de Safe Bulkers Inc Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Seri (SB-PC) al precio actual de 25.93. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 25.93 o 26.23, mientras que 2 y -0.08% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de SB-PC en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de SB-PC?
Invertir en Safe Bulkers Inc Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Seri implica tener en cuenta el rango anual 25.16 - 26.46 y el precio actual 25.93. Muchos comparan 0.70% y 1.33% antes de colocar órdenes en 25.93 o 26.23. Estudie los cambios diarios de precios de SB-PC en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de SAFE BULKERS, INC.?
El precio más alto de SAFE BULKERS, INC. (SB-PC) en el último año ha sido 26.46. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 25.16 - 26.46, una comparación con 26.00 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Safe Bulkers Inc Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Seri en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de SAFE BULKERS, INC.?
El precio más bajo de SAFE BULKERS, INC. (SB-PC) para el año ha sido 25.16. La comparación con los actuales 25.93 y 25.16 - 26.46 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de SB-PC en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de SB-PC?
En el pasado, Safe Bulkers Inc Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Seri ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 26.00 y 1.33% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 26.00
- Open
- 25.95
- Bid
- 25.93
- Ask
- 26.23
- Low
- 25.93
- High
- 25.95
- Volumen
- 2
- Cambio diario
- -0.27%
- Cambio mensual
- 0.70%
- Cambio a 6 meses
- 1.33%
- Cambio anual
- 1.33%
