SB-PC: Safe Bulkers Inc Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Seri
今日SB-PC汇率已更改-0.27%。当日，交易品种以低点25.93和高点25.95进行交易。
关注Safe Bulkers Inc Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Seri动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
SB-PC股票今天的价格是多少？
Safe Bulkers Inc Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Seri股票今天的定价为25.93。它在-0.27%范围内交易，昨天的收盘价为26.00，交易量达到2。SB-PC的实时价格图表显示了这些更新。
Safe Bulkers Inc Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Seri股票是否支付股息？
Safe Bulkers Inc Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Seri目前的价值为25.93。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.33%和USD。实时查看图表以跟踪SB-PC走势。
如何购买SB-PC股票？
您可以以25.93的当前价格购买Safe Bulkers Inc Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Seri股票。订单通常设置在25.93或26.23附近，而2和-0.08%显示市场活动。立即关注SB-PC的实时图表更新。
如何投资SB-PC股票？
投资Safe Bulkers Inc Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Seri需要考虑年度范围25.16 - 26.46和当前价格25.93。许多人在以25.93或26.23下订单之前，会比较0.70%和。实时查看SB-PC价格图表，了解每日变化。
SAFE BULKERS, INC.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，SAFE BULKERS, INC.的最高价格是26.46。在25.16 - 26.46内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Safe Bulkers Inc Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Seri的绩效。
SAFE BULKERS, INC.股票的最低价格是多少？
SAFE BULKERS, INC.（SB-PC）的最低价格为25.16。将其与当前的25.93和25.16 - 26.46进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SB-PC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SB-PC股票是什么时候拆分的？
Safe Bulkers Inc Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Seri历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.00和1.33%中可见。
- 前一天收盘价
- 26.00
- 开盘价
- 25.95
- 卖价
- 25.93
- 买价
- 26.23
- 最低价
- 25.93
- 最高价
- 25.95
- 交易量
- 2
- 日变化
- -0.27%
- 月变化
- 0.70%
- 6个月变化
- 1.33%
- 年变化
- 1.33%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值