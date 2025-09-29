КотировкиРазделы
SB-PC
SB-PC: Safe Bulkers Inc Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Seri

25.93 USD 0.07 (0.27%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SB-PC за сегодня изменился на -0.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.93, а максимальная — 25.95.

Следите за динамикой Safe Bulkers Inc Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Seri. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SB-PC сегодня?

Safe Bulkers Inc Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Seri (SB-PC) сегодня оценивается на уровне 25.93. Инструмент торгуется в пределах -0.27%, вчерашнее закрытие составило 26.00, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SB-PC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Safe Bulkers Inc Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Seri?

Safe Bulkers Inc Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Seri в настоящее время оценивается в 25.93. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.33% и USD. Отслеживайте движения SB-PC на графике в реальном времени.

Как купить акции SB-PC?

Вы можете купить акции Safe Bulkers Inc Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Seri (SB-PC) по текущей цене 25.93. Ордера обычно размещаются около 25.93 или 26.23, тогда как 2 и -0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SB-PC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SB-PC?

Инвестирование в Safe Bulkers Inc Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Seri предполагает учет годового диапазона 25.16 - 26.46 и текущей цены 25.93. Многие сравнивают 0.70% и 1.33% перед размещением ордеров на 25.93 или 26.23. Изучайте ежедневные изменения цены SB-PC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции SAFE BULKERS, INC.?

Самая высокая цена SAFE BULKERS, INC. (SB-PC) за последний год составила 26.46. Акции заметно колебались в пределах 25.16 - 26.46, сравнение с 26.00 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Safe Bulkers Inc Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Seri на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции SAFE BULKERS, INC.?

Самая низкая цена SAFE BULKERS, INC. (SB-PC) за год составила 25.16. Сравнение с текущими 25.93 и 25.16 - 26.46 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SB-PC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SB-PC?

В прошлом Safe Bulkers Inc Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Seri проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.00 и 1.33% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.93 25.95
Годовой диапазон
25.16 26.46
Предыдущее закрытие
26.00
Open
25.95
Bid
25.93
Ask
26.23
Low
25.93
High
25.95
Объем
2
Дневное изменение
-0.27%
Месячное изменение
0.70%
6-месячное изменение
1.33%
Годовое изменение
1.33%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.