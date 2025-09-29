- Обзор рынка
SB-PC: Safe Bulkers Inc Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Seri
Курс SB-PC за сегодня изменился на -0.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.93, а максимальная — 25.95.
Следите за динамикой Safe Bulkers Inc Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Seri. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SB-PC сегодня?
Safe Bulkers Inc Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Seri (SB-PC) сегодня оценивается на уровне 25.93. Инструмент торгуется в пределах -0.27%, вчерашнее закрытие составило 26.00, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SB-PC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Safe Bulkers Inc Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Seri?
Safe Bulkers Inc Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Seri в настоящее время оценивается в 25.93. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.33% и USD. Отслеживайте движения SB-PC на графике в реальном времени.
Как купить акции SB-PC?
Вы можете купить акции Safe Bulkers Inc Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Seri (SB-PC) по текущей цене 25.93. Ордера обычно размещаются около 25.93 или 26.23, тогда как 2 и -0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SB-PC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SB-PC?
Инвестирование в Safe Bulkers Inc Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Seri предполагает учет годового диапазона 25.16 - 26.46 и текущей цены 25.93. Многие сравнивают 0.70% и 1.33% перед размещением ордеров на 25.93 или 26.23. Изучайте ежедневные изменения цены SB-PC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции SAFE BULKERS, INC.?
Самая высокая цена SAFE BULKERS, INC. (SB-PC) за последний год составила 26.46. Акции заметно колебались в пределах 25.16 - 26.46, сравнение с 26.00 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Safe Bulkers Inc Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Seri на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции SAFE BULKERS, INC.?
Самая низкая цена SAFE BULKERS, INC. (SB-PC) за год составила 25.16. Сравнение с текущими 25.93 и 25.16 - 26.46 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SB-PC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SB-PC?
В прошлом Safe Bulkers Inc Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Seri проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.00 и 1.33% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 26.00
- Open
- 25.95
- Bid
- 25.93
- Ask
- 26.23
- Low
- 25.93
- High
- 25.95
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- -0.27%
- Месячное изменение
- 0.70%
- 6-месячное изменение
- 1.33%
- Годовое изменение
- 1.33%
