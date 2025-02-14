Moedas / SB
SB: Safe Bulkers Inc ($0.001 par value)
4.58 USD 0.01 (0.22%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SB para hoje mudou para 0.22%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 4.53 e o mais alto foi 4.58.
Veja a dinâmica do par de moedas Safe Bulkers Inc ($0.001 par value). As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
4.53 4.58
Faixa anual
3.02 5.21
- Fechamento anterior
- 4.57
- Open
- 4.56
- Bid
- 4.58
- Ask
- 4.88
- Low
- 4.53
- High
- 4.58
- Volume
- 112
- Mudança diária
- 0.22%
- Mudança mensal
- 8.79%
- Mudança de 6 meses
- 23.78%
- Mudança anual
- -10.89%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh