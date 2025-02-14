Währungen / SB
SB: Safe Bulkers Inc ($0.001 par value)
4.61 USD 0.04 (0.88%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SB hat sich für heute um 0.88% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.53 bis zu einem Hoch von 4.62 gehandelt.
Verfolgen Sie die Safe Bulkers Inc ($0.001 par value)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
4.53 4.62
Jahresspanne
3.02 5.21
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.57
- Eröffnung
- 4.56
- Bid
- 4.61
- Ask
- 4.91
- Tief
- 4.53
- Hoch
- 4.62
- Volumen
- 311
- Tagesänderung
- 0.88%
- Monatsänderung
- 9.50%
- 6-Monatsänderung
- 24.59%
- Jahresänderung
- -10.31%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K