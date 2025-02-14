QuotazioniSezioni
SB: Safe Bulkers Inc ($0.001 par value)

4.52 USD 0.09 (1.95%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SB ha avuto una variazione del -1.95% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.51 e ad un massimo di 4.60.

Segui le dinamiche di Safe Bulkers Inc ($0.001 par value). Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
4.51 4.60
Intervallo Annuale
3.02 5.21
Chiusura Precedente
4.61
Apertura
4.59
Bid
4.52
Ask
4.82
Minimo
4.51
Massimo
4.60
Volume
464
Variazione giornaliera
-1.95%
Variazione Mensile
7.36%
Variazione Semestrale
22.16%
Variazione Annuale
-12.06%
20 settembre, sabato