Valute / SB
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
SB: Safe Bulkers Inc ($0.001 par value)
4.52 USD 0.09 (1.95%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SB ha avuto una variazione del -1.95% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.51 e ad un massimo di 4.60.
Segui le dinamiche di Safe Bulkers Inc ($0.001 par value). Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SB News
- Coffee prices in New York approach all-time high amid tariffs, Brazil weather
- Earnings call transcript: Safe Bulkers Q2 2025 misses EPS forecast, stock drops
- Safe Bulkers sells 2006-built Kamsarmax vessel for $11.5 million
- Safe Bulkers, Inc. (SB) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Safe Bulkers (SB) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
- Safe Bulkers earnings missed by $0.05, revenue topped estimates
- Safe Bulkers sells 2007-built vessel for $12.5 million
- Archer-Daniels-Midland stock drops after Trump’s Coca-Cola sugar claim
- Safe Bulkers Announces Annual Meeting of Stockholders
- Safe Bulkers, Inc. Announces Availability of 2024 Sustainability Report
- Seanergy Maritime: Dry Bulk Shipping Bargain - Buy (NASDAQ:SHIP)
- Safe Bulkers: Still A Good Choice Despite External Headwinds (NYSE:SB)
- Safe Bulkers earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- Safe Bulkers, Inc. Reports First Quarter 2025 Results and Declares Dividend on Common Stock
- ZIM, Diageo, and Israel Chemicals lead Monday’s earnings lineup
- Brazil center-south sugar crushing down around 18% in first half of March -Unica
- Brazil sees prolonged US tariff talks, minister says, linking ethanol and sugar
- Seanergy Maritime: Capesize Pure Play Trading At Deeply Discounted Valuation - Buy
- FDIS: Consumer Discretionary Dashboard For February (NYSEARCA:FDIS)
Intervallo Giornaliero
4.51 4.60
Intervallo Annuale
3.02 5.21
- Chiusura Precedente
- 4.61
- Apertura
- 4.59
- Bid
- 4.52
- Ask
- 4.82
- Minimo
- 4.51
- Massimo
- 4.60
- Volume
- 464
- Variazione giornaliera
- -1.95%
- Variazione Mensile
- 7.36%
- Variazione Semestrale
- 22.16%
- Variazione Annuale
- -12.06%
20 settembre, sabato