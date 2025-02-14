Валюты / SB
SB: Safe Bulkers Inc ($0.001 par value)
4.56 USD 0.04 (0.87%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SB за сегодня изменился на -0.87%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.55, а максимальная — 4.58.
Следите за динамикой Safe Bulkers Inc ($0.001 par value). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
4.55 4.58
Годовой диапазон
3.02 5.21
- Предыдущее закрытие
- 4.60
- Open
- 4.56
- Bid
- 4.56
- Ask
- 4.86
- Low
- 4.55
- High
- 4.58
- Объем
- 230
- Дневное изменение
- -0.87%
- Месячное изменение
- 8.31%
- 6-месячное изменение
- 23.24%
- Годовое изменение
- -11.28%
