통화 / SB
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
SB: Safe Bulkers Inc ($0.001 par value)
4.52 USD 0.09 (1.95%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SB 환율이 오늘 -1.95%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 4.51이고 고가는 4.60이었습니다.
Safe Bulkers Inc ($0.001 par value) 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SB News
- Coffee prices in New York approach all-time high amid tariffs, Brazil weather
- Earnings call transcript: Safe Bulkers Q2 2025 misses EPS forecast, stock drops
- Safe Bulkers sells 2006-built Kamsarmax vessel for $11.5 million
- Safe Bulkers, Inc. (SB) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Safe Bulkers (SB) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
- Safe Bulkers earnings missed by $0.05, revenue topped estimates
- Safe Bulkers sells 2007-built vessel for $12.5 million
- Archer-Daniels-Midland stock drops after Trump’s Coca-Cola sugar claim
- Safe Bulkers Announces Annual Meeting of Stockholders
- Safe Bulkers, Inc. Announces Availability of 2024 Sustainability Report
- Seanergy Maritime: Dry Bulk Shipping Bargain - Buy (NASDAQ:SHIP)
- Safe Bulkers: Still A Good Choice Despite External Headwinds (NYSE:SB)
- Safe Bulkers earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- Safe Bulkers, Inc. Reports First Quarter 2025 Results and Declares Dividend on Common Stock
- ZIM, Diageo, and Israel Chemicals lead Monday’s earnings lineup
- Brazil center-south sugar crushing down around 18% in first half of March -Unica
- Brazil sees prolonged US tariff talks, minister says, linking ethanol and sugar
- Seanergy Maritime: Capesize Pure Play Trading At Deeply Discounted Valuation - Buy
- FDIS: Consumer Discretionary Dashboard For February (NYSEARCA:FDIS)
일일 변동 비율
4.51 4.60
년간 변동
3.02 5.21
- 이전 종가
- 4.61
- 시가
- 4.59
- Bid
- 4.52
- Ask
- 4.82
- 저가
- 4.51
- 고가
- 4.60
- 볼륨
- 464
- 일일 변동
- -1.95%
- 월 변동
- 7.36%
- 6개월 변동
- 22.16%
- 년간 변동율
- -12.06%
20 9월, 토요일