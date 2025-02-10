Moedas / SATL
SATL: Satellogic Inc - Class A
3.59 USD 0.06 (1.70%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SATL para hoje mudou para 1.70%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.54 e o mais alto foi 3.67.
Veja a dinâmica do par de moedas Satellogic Inc - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
3.54 3.67
Faixa anual
0.93 5.49
- Fechamento anterior
- 3.53
- Open
- 3.59
- Bid
- 3.59
- Ask
- 3.89
- Low
- 3.54
- High
- 3.67
- Volume
- 1.510 K
- Mudança diária
- 1.70%
- Mudança mensal
- 1.13%
- Mudança de 6 meses
- 0.00%
- Mudança anual
- 259.00%
