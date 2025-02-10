Währungen / SATL
SATL: Satellogic Inc - Class A
3.69 USD 0.14 (3.94%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SATL hat sich für heute um 3.94% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.57 bis zu einem Hoch von 3.82 gehandelt.
Verfolgen Sie die Satellogic Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
SATL News
Tagesspanne
3.57 3.82
Jahresspanne
0.93 5.49
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.55
- Eröffnung
- 3.57
- Bid
- 3.69
- Ask
- 3.99
- Tief
- 3.57
- Hoch
- 3.82
- Volumen
- 1.699 K
- Tagesänderung
- 3.94%
- Monatsänderung
- 3.94%
- 6-Monatsänderung
- 2.79%
- Jahresänderung
- 269.00%
