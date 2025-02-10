Valute / SATL
SATL: Satellogic Inc - Class A
3.66 USD 0.11 (3.10%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SATL ha avuto una variazione del 3.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.57 e ad un massimo di 3.82.
Segui le dinamiche di Satellogic Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
3.57 3.82
Intervallo Annuale
0.93 5.49
- Chiusura Precedente
- 3.55
- Apertura
- 3.57
- Bid
- 3.66
- Ask
- 3.96
- Minimo
- 3.57
- Massimo
- 3.82
- Volume
- 2.958 K
- Variazione giornaliera
- 3.10%
- Variazione Mensile
- 3.10%
- Variazione Semestrale
- 1.95%
- Variazione Annuale
- 266.00%
21 settembre, domenica