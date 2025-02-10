КотировкиРазделы
SATL: Satellogic Inc - Class A

3.77 USD 0.04 (1.07%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SATL за сегодня изменился на 1.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.62, а максимальная — 3.84.

Дневной диапазон
3.62 3.84
Годовой диапазон
0.93 5.49
Предыдущее закрытие
3.73
Open
3.74
Bid
3.77
Ask
4.07
Low
3.62
High
3.84
Объем
2.334 K
Дневное изменение
1.07%
Месячное изменение
6.20%
6-месячное изменение
5.01%
Годовое изменение
277.00%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.