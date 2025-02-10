Devises / SATL
SATL: Satellogic Inc - Class A
3.66 USD 0.11 (3.10%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SATL a changé de 3.10% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 3.57 et à un maximum de 3.82.
Suivez la dynamique Satellogic Inc - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
SATL Nouvelles
- Trump order relaxing commercial spaceflight rules boosts some space-related stocks
- Satellogic: Emerging Space Company Facing Dilution Risk (NASDAQ:SATL)
- Satellogic joins Russell 3000 index, boosting visibility to investors
- Maxar Awarded Contract by NGA to Deliver AI-Powered Object Detection Services
- Satellogic Poised to Deliver Its NextGen Satellite and Technology Transfer for Malaysia’s Earth Observation Satellite Program
- Satellogic: U.S. Domestication Is Bullish But Capitalizing On Constellation Is Key (SATL)
- Micron Technology, Nike, FedEx And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Benitec Biopharma (NASDAQ:BNTC), FedEx (NYSE:FDX)
- Rockwell Automation Posts Upbeat Earnings, Joins Insperity, BP, Alibaba And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - PowerFleet (NASDAQ:AIOT), AST SpaceMobile (NASDAQ:ASTS)
Range quotidien
3.57 3.82
Range Annuel
0.93 5.49
- Clôture Précédente
- 3.55
- Ouverture
- 3.57
- Bid
- 3.66
- Ask
- 3.96
- Plus Bas
- 3.57
- Plus Haut
- 3.82
- Volume
- 2.958 K
- Changement quotidien
- 3.10%
- Changement Mensuel
- 3.10%
- Changement à 6 Mois
- 1.95%
- Changement Annuel
- 266.00%
20 septembre, samedi