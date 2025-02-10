通貨 / SATL
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
SATL: Satellogic Inc - Class A
3.55 USD 0.02 (0.57%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SATLの今日の為替レートは、0.57%変化しました。日中、通貨は1あたり3.54の安値と3.67の高値で取引されました。
Satellogic Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SATL News
- Trump order relaxing commercial spaceflight rules boosts some space-related stocks
- Satellogic: Emerging Space Company Facing Dilution Risk (NASDAQ:SATL)
- Satellogic joins Russell 3000 index, boosting visibility to investors
- Maxar Awarded Contract by NGA to Deliver AI-Powered Object Detection Services
- Satellogic Poised to Deliver Its NextGen Satellite and Technology Transfer for Malaysia’s Earth Observation Satellite Program
- Satellogic: U.S. Domestication Is Bullish But Capitalizing On Constellation Is Key (SATL)
- Micron Technology, Nike, FedEx And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Benitec Biopharma (NASDAQ:BNTC), FedEx (NYSE:FDX)
- Rockwell Automation Posts Upbeat Earnings, Joins Insperity, BP, Alibaba And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - PowerFleet (NASDAQ:AIOT), AST SpaceMobile (NASDAQ:ASTS)
SATL on the Community Forum
1日のレンジ
3.54 3.67
1年のレンジ
0.93 5.49
- 以前の終値
- 3.53
- 始値
- 3.59
- 買値
- 3.55
- 買値
- 3.85
- 安値
- 3.54
- 高値
- 3.67
- 出来高
- 2.370 K
- 1日の変化
- 0.57%
- 1ヶ月の変化
- 0.00%
- 6ヶ月の変化
- -1.11%
- 1年の変化
- 255.00%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K