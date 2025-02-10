クォートセクション
SATL: Satellogic Inc - Class A

3.55 USD 0.02 (0.57%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SATLの今日の為替レートは、0.57%変化しました。日中、通貨は1あたり3.54の安値と3.67の高値で取引されました。

Satellogic Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

1日のレンジ
3.54 3.67
1年のレンジ
0.93 5.49
以前の終値
3.53
始値
3.59
買値
3.55
買値
3.85
安値
3.54
高値
3.67
出来高
2.370 K
1日の変化
0.57%
1ヶ月の変化
0.00%
6ヶ月の変化
-1.11%
1年の変化
255.00%
