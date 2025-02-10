Divisas / SATL
SATL: Satellogic Inc - Class A
3.53 USD 0.24 (6.37%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SATL de hoy ha cambiado un -6.37%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 3.48, mientras que el máximo ha alcanzado 3.77.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Satellogic Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
3.48 3.77
Rango anual
0.93 5.49
- Cierres anteriores
- 3.77
- Open
- 3.74
- Bid
- 3.53
- Ask
- 3.83
- Low
- 3.48
- High
- 3.77
- Volumen
- 3.825 K
- Cambio diario
- -6.37%
- Cambio mensual
- -0.56%
- Cambio a 6 meses
- -1.67%
- Cambio anual
- 253.00%
