통화 / SATL
SATL: Satellogic Inc - Class A
3.66 USD 0.11 (3.10%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SATL 환율이 오늘 3.10%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 3.57이고 고가는 3.82이었습니다.
Satellogic Inc - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SATL News
- Trump order relaxing commercial spaceflight rules boosts some space-related stocks
- Satellogic: Emerging Space Company Facing Dilution Risk (NASDAQ:SATL)
- Satellogic joins Russell 3000 index, boosting visibility to investors
- Maxar Awarded Contract by NGA to Deliver AI-Powered Object Detection Services
- Satellogic Poised to Deliver Its NextGen Satellite and Technology Transfer for Malaysia’s Earth Observation Satellite Program
- Satellogic: U.S. Domestication Is Bullish But Capitalizing On Constellation Is Key (SATL)
- Micron Technology, Nike, FedEx And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Benitec Biopharma (NASDAQ:BNTC), FedEx (NYSE:FDX)
- Rockwell Automation Posts Upbeat Earnings, Joins Insperity, BP, Alibaba And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - PowerFleet (NASDAQ:AIOT), AST SpaceMobile (NASDAQ:ASTS)
일일 변동 비율
3.57 3.82
년간 변동
0.93 5.49
- 이전 종가
- 3.55
- 시가
- 3.57
- Bid
- 3.66
- Ask
- 3.96
- 저가
- 3.57
- 고가
- 3.82
- 볼륨
- 2.958 K
- 일일 변동
- 3.10%
- 월 변동
- 3.10%
- 6개월 변동
- 1.95%
- 년간 변동율
- 266.00%
20 9월, 토요일