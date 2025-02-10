시세섹션
통화 / SATL
SATL: Satellogic Inc - Class A

3.66 USD 0.11 (3.10%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

SATL 환율이 오늘 3.10%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 3.57이고 고가는 3.82이었습니다.

Satellogic Inc - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

일일 변동 비율
3.57 3.82
년간 변동
0.93 5.49
이전 종가
3.55
시가
3.57
Bid
3.66
Ask
3.96
저가
3.57
고가
3.82
볼륨
2.958 K
일일 변동
3.10%
월 변동
3.10%
6개월 변동
1.95%
년간 변동율
266.00%
20 9월, 토요일