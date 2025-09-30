- Visão do mercado
RWTO: REDWOOD TRUST INC
A taxa do RWTO para hoje mudou para 0.49%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 24.0400 e o mais alto foi 24.6299.
Veja a dinâmica do par de moedas REDWOOD TRUST INC. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de RWTO hoje?
Hoje REDWOOD TRUST INC (RWTO) está avaliado em 24.6299. O instrumento é negociado dentro de 0.49%, o fechamento de ontem foi 24.5100, e o volume de negociação atingiu 12. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de RWTO em tempo real.
As ações de REDWOOD TRUST INC pagam dividendos?
Atualmente REDWOOD TRUST INC está avaliado em 24.6299. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -3.30% e USD. Monitore os movimentos de RWTO no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de RWTO?
Você pode comprar ações de REDWOOD TRUST INC (RWTO) pelo preço atual 24.6299. Ordens geralmente são executadas perto de 24.6299 ou 24.6329, enquanto 12 e 0.33% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de RWTO no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de RWTO?
Investir em REDWOOD TRUST INC envolve considerar a faixa anual 22.2500 - 25.9900 e o preço atual 24.6299. Muitos comparam 2.65% e -0.55% antes de enviar ordens em 24.6299 ou 24.6329. Estude as mudanças diárias de preço de RWTO no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações REDWOOD TRUST INC?
O maior preço de REDWOOD TRUST INC (RWTO) no último ano foi 25.9900. As ações oscilaram bastante dentro de 22.2500 - 25.9900, e a comparação com 24.5100 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de REDWOOD TRUST INC no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações REDWOOD TRUST INC?
O menor preço de REDWOOD TRUST INC (RWTO) no ano foi 22.2500. A comparação com o preço atual 24.6299 e 22.2500 - 25.9900 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de RWTO em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de RWTO?
No passado REDWOOD TRUST INC passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 24.5100 e -3.30% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 24.5100
- Open
- 24.5500
- Bid
- 24.6299
- Ask
- 24.6329
- Low
- 24.0400
- High
- 24.6299
- Volume
- 12
- Mudança diária
- 0.49%
- Mudança mensal
- 2.65%
- Mudança de 6 meses
- -0.55%
- Mudança anual
- -3.30%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4