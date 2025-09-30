- Übersicht
RWTO: REDWOOD TRUST INC
Der Wechselkurs von RWTO hat sich für heute um 0.49% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.0400 bis zu einem Hoch von 24.6299 gehandelt.
Verfolgen Sie die REDWOOD TRUST INC-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von RWTO heute?
Die Aktie von REDWOOD TRUST INC (RWTO) notiert heute bei 24.6299. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.49% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 24.5100 und das Handelsvolumen erreichte 12. Das Live-Chart von RWTO zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie RWTO Dividenden?
REDWOOD TRUST INC wird derzeit mit 24.6299 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -3.30% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von RWTO zu verfolgen.
Wie kaufe ich RWTO-Aktien?
Sie können Aktien von REDWOOD TRUST INC (RWTO) zum aktuellen Kurs von 24.6299 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 24.6299 oder 24.6329 platziert, während 12 und 0.33% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von RWTO auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in RWTO-Aktien?
Bei einer Investition in REDWOOD TRUST INC müssen die jährliche Spanne 22.2500 - 25.9900 und der aktuelle Kurs 24.6299 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.65% und -0.55%, bevor sie Orders zu 24.6299 oder 24.6329 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von RWTO.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von REDWOOD TRUST INC?
Der höchste Kurs von REDWOOD TRUST INC (RWTO) im vergangenen Jahr lag bei 25.9900. Innerhalb von 22.2500 - 25.9900 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 24.5100 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von REDWOOD TRUST INC mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von REDWOOD TRUST INC?
Der niedrigste Kurs von REDWOOD TRUST INC (RWTO) im Laufe des Jahres betrug 22.2500. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 24.6299 und der Spanne 22.2500 - 25.9900 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von RWTO live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von RWTO statt?
REDWOOD TRUST INC hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 24.5100 und -3.30% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.5100
- Eröffnung
- 24.5500
- Bid
- 24.6299
- Ask
- 24.6329
- Tief
- 24.0400
- Hoch
- 24.6299
- Volumen
- 12
- Tagesänderung
- 0.49%
- Monatsänderung
- 2.65%
- 6-Monatsänderung
- -0.55%
- Jahresänderung
- -3.30%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4