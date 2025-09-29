- Обзор рынка
RWTO: REDWOOD TRUST INC
Курс RWTO за сегодня изменился на 0.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.0400, а максимальная — 24.6299.
Следите за динамикой REDWOOD TRUST INC. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций RWTO сегодня?
REDWOOD TRUST INC (RWTO) сегодня оценивается на уровне 24.6299. Инструмент торгуется в пределах 0.49%, вчерашнее закрытие составило 24.5100, а торговый объем достиг 12. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RWTO в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям REDWOOD TRUST INC?
REDWOOD TRUST INC в настоящее время оценивается в 24.6299. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.30% и USD. Отслеживайте движения RWTO на графике в реальном времени.
Как купить акции RWTO?
Вы можете купить акции REDWOOD TRUST INC (RWTO) по текущей цене 24.6299. Ордера обычно размещаются около 24.6299 или 24.6329, тогда как 12 и 0.33% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RWTO на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции RWTO?
Инвестирование в REDWOOD TRUST INC предполагает учет годового диапазона 22.2500 - 25.9900 и текущей цены 24.6299. Многие сравнивают 2.65% и -0.55% перед размещением ордеров на 24.6299 или 24.6329. Изучайте ежедневные изменения цены RWTO на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции REDWOOD TRUST INC?
Самая высокая цена REDWOOD TRUST INC (RWTO) за последний год составила 25.9900. Акции заметно колебались в пределах 22.2500 - 25.9900, сравнение с 24.5100 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику REDWOOD TRUST INC на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции REDWOOD TRUST INC?
Самая низкая цена REDWOOD TRUST INC (RWTO) за год составила 22.2500. Сравнение с текущими 24.6299 и 22.2500 - 25.9900 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RWTO во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций RWTO?
В прошлом REDWOOD TRUST INC проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.5100 и -3.30% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.5100
- Open
- 24.5500
- Bid
- 24.6299
- Ask
- 24.6329
- Low
- 24.0400
- High
- 24.6299
- Объем
- 12
- Дневное изменение
- 0.49%
- Месячное изменение
- 2.65%
- 6-месячное изменение
- -0.55%
- Годовое изменение
- -3.30%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%