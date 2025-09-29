КотировкиРазделы
RWTO: REDWOOD TRUST INC

24.6299 USD 0.1199 (0.49%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс RWTO за сегодня изменился на 0.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.0400, а максимальная — 24.6299.

Следите за динамикой REDWOOD TRUST INC. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Дневной диапазон
24.0400 24.6299
Годовой диапазон
22.2500 25.9900
Предыдущее закрытие
24.5100
Open
24.5500
Bid
24.6299
Ask
24.6329
Low
24.0400
High
24.6299
Объем
12
Дневное изменение
0.49%
Месячное изменение
2.65%
6-месячное изменение
-0.55%
Годовое изменение
-3.30%
