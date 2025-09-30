- Aperçu
RWTO: REDWOOD TRUST INC
Le taux de change de RWTO a changé de 0.49% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 24.0400 et à un maximum de 24.6299.
Suivez la dynamique REDWOOD TRUST INC. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action RWTO aujourd'hui ?
L'action REDWOOD TRUST INC est cotée à 24.6299 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.49%, a clôturé hier à 24.5100 et son volume d'échange a atteint 12. Le graphique en temps réel du cours de RWTO présente ces mises à jour.
L'action REDWOOD TRUST INC verse-t-elle des dividendes ?
REDWOOD TRUST INC est actuellement valorisé à 24.6299. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -3.30% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de RWTO.
Comment acheter des actions RWTO ?
Vous pouvez acheter des actions REDWOOD TRUST INC au cours actuel de 24.6299. Les ordres sont généralement placés à proximité de 24.6299 ou de 24.6329, le 12 et le 0.33% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de RWTO sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action RWTO ?
Investir dans REDWOOD TRUST INC implique de prendre en compte la fourchette annuelle 22.2500 - 25.9900 et le prix actuel 24.6299. Beaucoup comparent 2.65% et -0.55% avant de passer des ordres à 24.6299 ou 24.6329. Consultez le graphique du cours de RWTO en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action REDWOOD TRUST INC ?
Le cours le plus élevé de REDWOOD TRUST INC l'année dernière était 25.9900. Au cours de 22.2500 - 25.9900, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 24.5100 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de REDWOOD TRUST INC sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action REDWOOD TRUST INC ?
Le cours le plus bas de REDWOOD TRUST INC (RWTO) sur l'année a été 22.2500. Sa comparaison avec 24.6299 et 22.2500 - 25.9900 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de RWTO sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action RWTO a-t-elle été divisée ?
REDWOOD TRUST INC a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 24.5100 et -3.30% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 24.5100
- Ouverture
- 24.5500
- Bid
- 24.6299
- Ask
- 24.6329
- Plus Bas
- 24.0400
- Plus Haut
- 24.6299
- Volume
- 12
- Changement quotidien
- 0.49%
- Changement Mensuel
- 2.65%
- Changement à 6 Mois
- -0.55%
- Changement Annuel
- -3.30%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4