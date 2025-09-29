- Panorámica
RWTO: REDWOOD TRUST INC
El tipo de cambio de RWTO de hoy ha cambiado un 0.49%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 24.0400, mientras que el máximo ha alcanzado 24.6299.
Siga la dinámica de la pareja de divisas REDWOOD TRUST INC. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de RWTO hoy?
REDWOOD TRUST INC (RWTO) se evalúa hoy en 24.6299. El instrumento se negocia dentro de 0.49%; el cierre de ayer ha sido 24.5100 y el volumen comercial ha alcanzado 12. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios RWTO en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de REDWOOD TRUST INC?
REDWOOD TRUST INC se evalúa actualmente en 24.6299. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -3.30% y USD. Monitoree los movimientos de RWTO en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de RWTO?
Puede comprar acciones de REDWOOD TRUST INC (RWTO) al precio actual de 24.6299. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 24.6299 o 24.6329, mientras que 12 y 0.33% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de RWTO en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de RWTO?
Invertir en REDWOOD TRUST INC implica tener en cuenta el rango anual 22.2500 - 25.9900 y el precio actual 24.6299. Muchos comparan 2.65% y -0.55% antes de colocar órdenes en 24.6299 o 24.6329. Estudie los cambios diarios de precios de RWTO en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de REDWOOD TRUST INC?
El precio más alto de REDWOOD TRUST INC (RWTO) en el último año ha sido 25.9900. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 22.2500 - 25.9900, una comparación con 24.5100 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de REDWOOD TRUST INC en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de REDWOOD TRUST INC?
El precio más bajo de REDWOOD TRUST INC (RWTO) para el año ha sido 22.2500. La comparación con los actuales 24.6299 y 22.2500 - 25.9900 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de RWTO en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de RWTO?
En el pasado, REDWOOD TRUST INC ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 24.5100 y -3.30% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 24.5100
- Open
- 24.5500
- Bid
- 24.6299
- Ask
- 24.6329
- Low
- 24.0400
- High
- 24.6299
- Volumen
- 12
- Cambio diario
- 0.49%
- Cambio mensual
- 2.65%
- Cambio a 6 meses
- -0.55%
- Cambio anual
- -3.30%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.