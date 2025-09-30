- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
RWTO: REDWOOD TRUST INC
Il tasso di cambio RWTO ha avuto una variazione del 0.49% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.0400 e ad un massimo di 24.6299.
Segui le dinamiche di REDWOOD TRUST INC. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni RWTO oggi?
Oggi le azioni REDWOOD TRUST INC sono prezzate a 24.6299. Viene scambiato all'interno di 0.49%, la chiusura di ieri è stata 24.5100 e il volume degli scambi ha raggiunto 12. Il grafico dei prezzi in tempo reale di RWTO mostra questi aggiornamenti.
Le azioni REDWOOD TRUST INC pagano dividendi?
REDWOOD TRUST INC è attualmente valutato a 24.6299. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -3.30% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di RWTO.
Come acquistare azioni RWTO?
Puoi acquistare azioni REDWOOD TRUST INC al prezzo attuale di 24.6299. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 24.6299 o 24.6329, mentre 12 e 0.33% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di RWTO sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni RWTO?
Investire in REDWOOD TRUST INC implica considerare l'intervallo annuale 22.2500 - 25.9900 e il prezzo attuale 24.6299. Molti confrontano 2.65% e -0.55% prima di effettuare ordini su 24.6299 o 24.6329. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di RWTO con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni REDWOOD TRUST INC?
Il prezzo massimo di REDWOOD TRUST INC nell'ultimo anno è stato 25.9900. All'interno di 22.2500 - 25.9900, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 24.5100 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di REDWOOD TRUST INC utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni REDWOOD TRUST INC?
Il prezzo più basso di REDWOOD TRUST INC (RWTO) nel corso dell'anno è stato 22.2500. Confrontandolo con gli attuali 24.6299 e 22.2500 - 25.9900 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda RWTO muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di RWTO?
REDWOOD TRUST INC ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 24.5100 e -3.30%.
- Chiusura Precedente
- 24.5100
- Apertura
- 24.5500
- Bid
- 24.6299
- Ask
- 24.6329
- Minimo
- 24.0400
- Massimo
- 24.6299
- Volume
- 12
- Variazione giornaliera
- 0.49%
- Variazione Mensile
- 2.65%
- Variazione Semestrale
- -0.55%
- Variazione Annuale
- -3.30%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4