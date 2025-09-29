- 概要
RWTO: REDWOOD TRUST INC
RWTOの今日の為替レートは、0.49%変化しました。日中、通貨は1あたり24.0400の安値と24.6299の高値で取引されました。
REDWOOD TRUST INCダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
RWTO株の現在の価格は？
REDWOOD TRUST INCの株価は本日24.6299です。0.49%内で取引され、前日の終値は24.5100、取引量は12に達しました。RWTOのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
REDWOOD TRUST INCの株は配当を出しますか？
REDWOOD TRUST INCの現在の価格は24.6299です。配当方針は会社によりますが、投資家は-3.30%やUSDにも注目します。RWTOの動きはライブチャートで確認できます。
RWTO株を買う方法は？
REDWOOD TRUST INCの株は現在24.6299で購入可能です。注文は通常24.6299または24.6329付近で行われ、12や0.33%が市場の動きを示します。RWTOの最新情報はライブチャートで確認できます。
RWTO株に投資する方法は？
REDWOOD TRUST INCへの投資では、年間の値幅22.2500 - 25.9900と現在の24.6299を考慮します。注文は多くの場合24.6299や24.6329で行われる前に、2.65%や-0.55%と比較されます。RWTOの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
REDWOOD TRUST INCの株の最高値は？
REDWOOD TRUST INCの過去1年の最高値は25.9900でした。22.2500 - 25.9900内で株価は大きく変動し、24.5100と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。REDWOOD TRUST INCのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
REDWOOD TRUST INCの株の最低値は？
REDWOOD TRUST INC(RWTO)の年間最安値は22.2500でした。現在の24.6299や22.2500 - 25.9900と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。RWTOの動きはライブチャートで確認できます。
RWTOの株式分割はいつ行われましたか？
REDWOOD TRUST INCは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、24.5100、-3.30%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 24.5100
- 始値
- 24.5500
- 買値
- 24.6299
- 買値
- 24.6329
- 安値
- 24.0400
- 高値
- 24.6299
- 出来高
- 12
- 1日の変化
- 0.49%
- 1ヶ月の変化
- 2.65%
- 6ヶ月の変化
- -0.55%
- 1年の変化
- -3.30%
- 実際
