RWTO: REDWOOD TRUST INC
今日RWTO汇率已更改0.49%。当日，交易品种以低点24.0400和高点24.6299进行交易。
关注REDWOOD TRUST INC动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
RWTO股票今天的价格是多少？
REDWOOD TRUST INC股票今天的定价为24.6299。它在0.49%范围内交易，昨天的收盘价为24.5100，交易量达到12。RWTO的实时价格图表显示了这些更新。
REDWOOD TRUST INC股票是否支付股息？
REDWOOD TRUST INC目前的价值为24.6299。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.30%和USD。实时查看图表以跟踪RWTO走势。
如何购买RWTO股票？
您可以以24.6299的当前价格购买REDWOOD TRUST INC股票。订单通常设置在24.6299或24.6329附近，而12和0.33%显示市场活动。立即关注RWTO的实时图表更新。
如何投资RWTO股票？
投资REDWOOD TRUST INC需要考虑年度范围22.2500 - 25.9900和当前价格24.6299。许多人在以24.6299或24.6329下订单之前，会比较2.65%和。实时查看RWTO价格图表，了解每日变化。
REDWOOD TRUST INC股票的最高价格是多少？
在过去一年中，REDWOOD TRUST INC的最高价格是25.9900。在22.2500 - 25.9900内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪REDWOOD TRUST INC的绩效。
REDWOOD TRUST INC股票的最低价格是多少？
REDWOOD TRUST INC（RWTO）的最低价格为22.2500。将其与当前的24.6299和22.2500 - 25.9900进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RWTO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
RWTO股票是什么时候拆分的？
REDWOOD TRUST INC历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.5100和-3.30%中可见。
- 前一天收盘价
- 24.5100
- 开盘价
- 24.5500
- 卖价
- 24.6299
- 买价
- 24.6329
- 最低价
- 24.0400
- 最高价
- 24.6299
- 交易量
- 12
- 日变化
- 0.49%
- 月变化
- 2.65%
- 6个月变化
- -0.55%
- 年变化
- -3.30%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值