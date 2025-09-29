报价部分
货币 / RWTO
RWTO: REDWOOD TRUST INC

24.6299 USD 0.1199 (0.49%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日RWTO汇率已更改0.49%。当日，交易品种以低点24.0400和高点24.6299进行交易。

关注REDWOOD TRUST INC动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

RWTO股票今天的价格是多少？

REDWOOD TRUST INC股票今天的定价为24.6299。它在0.49%范围内交易，昨天的收盘价为24.5100，交易量达到12。RWTO的实时价格图表显示了这些更新。

REDWOOD TRUST INC股票是否支付股息？

REDWOOD TRUST INC目前的价值为24.6299。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.30%和USD。实时查看图表以跟踪RWTO走势。

如何购买RWTO股票？

您可以以24.6299的当前价格购买REDWOOD TRUST INC股票。订单通常设置在24.6299或24.6329附近，而12和0.33%显示市场活动。立即关注RWTO的实时图表更新。

如何投资RWTO股票？

投资REDWOOD TRUST INC需要考虑年度范围22.2500 - 25.9900和当前价格24.6299。许多人在以24.6299或24.6329下订单之前，会比较2.65%和。实时查看RWTO价格图表，了解每日变化。

REDWOOD TRUST INC股票的最高价格是多少？

在过去一年中，REDWOOD TRUST INC的最高价格是25.9900。在22.2500 - 25.9900内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪REDWOOD TRUST INC的绩效。

REDWOOD TRUST INC股票的最低价格是多少？

REDWOOD TRUST INC（RWTO）的最低价格为22.2500。将其与当前的24.6299和22.2500 - 25.9900进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RWTO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

RWTO股票是什么时候拆分的？

REDWOOD TRUST INC历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.5100和-3.30%中可见。

日范围
24.0400 24.6299
年范围
22.2500 25.9900
前一天收盘价
24.5100
开盘价
24.5500
卖价
24.6299
买价
24.6329
最低价
24.0400
最高价
24.6299
交易量
12
日变化
0.49%
月变化
2.65%
6个月变化
-0.55%
年变化
-3.30%
