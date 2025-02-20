Moedas / RWAY
RWAY: Runway Growth Finance Corp
10.30 USD 0.01 (0.10%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do RWAY para hoje mudou para -0.10%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 10.27 e o mais alto foi 10.39.
Veja a dinâmica do par de moedas Runway Growth Finance Corp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
RWAY Notícias
- Runway Growth Finance: 14% Dividend Yield At A 25% Discount To NAV (NASDAQ:RWAY)
- Clear Street initiates Runway Growth Finance stock with Hold rating
- Oaktree Capital sells $5.4 million in Runway Growth Finance (RWAY)
- Runway Growth Finance Corp. (RWAY) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Runway Growth Finance Corp. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:RWAY)
- Runway Growth Finance Q2 2025 slides: portfolio stability and NAV growth amid market challenges
- Runway Growth Finance earnings missed, revenue topped estimates
- Runway Growth Finance Corp. (RWAY) Q2 Earnings Miss Estimates
- Trinity Capital (TRIN) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Runway Growth's Q2 Earnings Coming Up: What's in Store?
- Rai Way 1H 2025 presentation: EBITDA up 3%, full-year guidance raised
- Runway Growth Finance funds $37.8 million in new investments in Q2
- Yield Hunting Part 26: Close To 8% With Runway Growth Finance And Its Baby Bonds (RWAY)
- Thursday’s Insider Moves: Top Executives Make Strategic Trades
- Runway growth finance OCM growth holdings sells $10.45 million in shares
- Runway Growth Finance Corp. holds 2025 annual stockholder meeting
- Williams Companies To Rally Over 11%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Barings BDC (NYSE:BBDC), Bridger Aerospace Gr (NASDAQ:BAER)
- This Informatica Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 3 Downgrades For Wednesday - Informatica (NYSE:INFA), Rocket Pharmaceuticals (NASDAQ:RCKT)
- Earnings call transcript: Rai Way Q1 2025 sees revenue growth, net income falls
- Yield-Hunting Part 15: Runway Growth Finance And Its Baby Bond (NASDAQ:RWAY)
- Runway Growth Finance Corp. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:RWAY)
- Runway Growth: In An Excellent Position To Trade Closer To NAV
Faixa diária
10.27 10.39
Faixa anual
8.36 11.73
- Fechamento anterior
- 10.31
- Open
- 10.38
- Bid
- 10.30
- Ask
- 10.60
- Low
- 10.27
- High
- 10.39
- Volume
- 521
- Mudança diária
- -0.10%
- Mudança mensal
- -5.07%
- Mudança de 6 meses
- -1.06%
- Mudança anual
- -0.10%
