RWAY: Runway Growth Finance Corp
10.23 USD 0.01 (0.10%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RWAY за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.17, а максимальная — 10.30.
Следите за динамикой Runway Growth Finance Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости RWAY
- Clear Street initiates Runway Growth Finance stock with Hold rating
- Oaktree Capital sells $5.4 million in Runway Growth Finance (RWAY)
- Runway Growth Finance Corp. (RWAY) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Runway Growth Finance Corp. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:RWAY)
- Runway Growth Finance Q2 2025 slides: portfolio stability and NAV growth amid market challenges
- Runway Growth Finance earnings missed, revenue topped estimates
- Runway Growth Finance Corp. (RWAY) Q2 Earnings Miss Estimates
- Trinity Capital (TRIN) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Runway Growth's Q2 Earnings Coming Up: What's in Store?
- Rai Way 1H 2025 presentation: EBITDA up 3%, full-year guidance raised
- Runway Growth Finance funds $37.8 million in new investments in Q2
- Yield Hunting Part 26: Close To 8% With Runway Growth Finance And Its Baby Bonds (RWAY)
- Thursday’s Insider Moves: Top Executives Make Strategic Trades
- Runway growth finance OCM growth holdings sells $10.45 million in shares
- Runway Growth Finance Corp. holds 2025 annual stockholder meeting
- Williams Companies To Rally Over 11%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Barings BDC (NYSE:BBDC), Bridger Aerospace Gr (NASDAQ:BAER)
- This Informatica Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 3 Downgrades For Wednesday - Informatica (NYSE:INFA), Rocket Pharmaceuticals (NASDAQ:RCKT)
- Earnings call transcript: Rai Way Q1 2025 sees revenue growth, net income falls
- Yield-Hunting Part 15: Runway Growth Finance And Its Baby Bond (NASDAQ:RWAY)
- Runway Growth Finance Corp. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:RWAY)
- Runway Growth: In An Excellent Position To Trade Closer To NAV
Дневной диапазон
10.17 10.30
Годовой диапазон
8.36 11.73
- Предыдущее закрытие
- 10.22
- Open
- 10.22
- Bid
- 10.23
- Ask
- 10.53
- Low
- 10.17
- High
- 10.30
- Объем
- 361
- Дневное изменение
- 0.10%
- Месячное изменение
- -5.71%
- 6-месячное изменение
- -1.73%
- Годовое изменение
- -0.78%
