通貨 / RWAY
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
RWAY: Runway Growth Finance Corp
10.47 USD 0.16 (1.55%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
RWAYの今日の為替レートは、1.55%変化しました。日中、通貨は1あたり10.27の安値と10.49の高値で取引されました。
Runway Growth Finance Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RWAY News
- Runway Growth Finance: 14% Dividend Yield At A 25% Discount To NAV (NASDAQ:RWAY)
- Clear Street initiates Runway Growth Finance stock with Hold rating
- Oaktree Capital sells $5.4 million in Runway Growth Finance (RWAY)
- Runway Growth Finance Corp. (RWAY) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Runway Growth Finance Corp. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:RWAY)
- Runway Growth Finance Q2 2025 slides: portfolio stability and NAV growth amid market challenges
- Runway Growth Finance earnings missed, revenue topped estimates
- Runway Growth Finance Corp. (RWAY) Q2 Earnings Miss Estimates
- Trinity Capital (TRIN) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Runway Growth's Q2 Earnings Coming Up: What's in Store?
- Rai Way 1H 2025 presentation: EBITDA up 3%, full-year guidance raised
- Runway Growth Finance funds $37.8 million in new investments in Q2
- Yield Hunting Part 26: Close To 8% With Runway Growth Finance And Its Baby Bonds (RWAY)
- Thursday’s Insider Moves: Top Executives Make Strategic Trades
- Runway growth finance OCM growth holdings sells $10.45 million in shares
- Runway Growth Finance Corp. holds 2025 annual stockholder meeting
- Williams Companies To Rally Over 11%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Barings BDC (NYSE:BBDC), Bridger Aerospace Gr (NASDAQ:BAER)
- This Informatica Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 3 Downgrades For Wednesday - Informatica (NYSE:INFA), Rocket Pharmaceuticals (NASDAQ:RCKT)
- Earnings call transcript: Rai Way Q1 2025 sees revenue growth, net income falls
- Yield-Hunting Part 15: Runway Growth Finance And Its Baby Bond (NASDAQ:RWAY)
- Runway Growth Finance Corp. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:RWAY)
- Runway Growth: In An Excellent Position To Trade Closer To NAV
1日のレンジ
10.27 10.49
1年のレンジ
8.36 11.73
- 以前の終値
- 10.31
- 始値
- 10.38
- 買値
- 10.47
- 買値
- 10.77
- 安値
- 10.27
- 高値
- 10.49
- 出来高
- 842
- 1日の変化
- 1.55%
- 1ヶ月の変化
- -3.50%
- 6ヶ月の変化
- 0.58%
- 1年の変化
- 1.55%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K