RWAY: Runway Growth Finance Corp
10.53 USD 0.06 (0.57%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RWAY hat sich für heute um 0.57% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.50 bis zu einem Hoch von 10.69 gehandelt.
Verfolgen Sie die Runway Growth Finance Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RWAY News
- Runway Growth Finance: 14% Dividend Yield At A 25% Discount To NAV (NASDAQ:RWAY)
- Clear Street initiates Runway Growth Finance stock with Hold rating
- Oaktree Capital sells $5.4 million in Runway Growth Finance (RWAY)
- Runway Growth Finance Corp. (RWAY) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Runway Growth Finance Corp. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:RWAY)
- Runway Growth Finance Q2 2025 slides: portfolio stability and NAV growth amid market challenges
- Runway Growth Finance earnings missed, revenue topped estimates
- Runway Growth Finance Corp. (RWAY) Q2 Earnings Miss Estimates
- Trinity Capital (TRIN) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Runway Growth's Q2 Earnings Coming Up: What's in Store?
- Rai Way 1H 2025 presentation: EBITDA up 3%, full-year guidance raised
- Runway Growth Finance funds $37.8 million in new investments in Q2
- Yield Hunting Part 26: Close To 8% With Runway Growth Finance And Its Baby Bonds (RWAY)
- Thursday’s Insider Moves: Top Executives Make Strategic Trades
- Runway growth finance OCM growth holdings sells $10.45 million in shares
- Runway Growth Finance Corp. holds 2025 annual stockholder meeting
- Williams Companies To Rally Over 11%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Barings BDC (NYSE:BBDC), Bridger Aerospace Gr (NASDAQ:BAER)
- This Informatica Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 3 Downgrades For Wednesday - Informatica (NYSE:INFA), Rocket Pharmaceuticals (NASDAQ:RCKT)
- Earnings call transcript: Rai Way Q1 2025 sees revenue growth, net income falls
- Yield-Hunting Part 15: Runway Growth Finance And Its Baby Bond (NASDAQ:RWAY)
- Runway Growth Finance Corp. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:RWAY)
- Runway Growth: In An Excellent Position To Trade Closer To NAV
Tagesspanne
10.50 10.69
Jahresspanne
8.36 11.73
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.47
- Eröffnung
- 10.53
- Bid
- 10.53
- Ask
- 10.83
- Tief
- 10.50
- Hoch
- 10.69
- Volumen
- 250
- Tagesänderung
- 0.57%
- Monatsänderung
- -2.95%
- 6-Monatsänderung
- 1.15%
- Jahresänderung
- 2.13%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K