KurseKategorien
Währungen / RWAY
Zurück zum Aktien

RWAY: Runway Growth Finance Corp

10.53 USD 0.06 (0.57%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von RWAY hat sich für heute um 0.57% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.50 bis zu einem Hoch von 10.69 gehandelt.

Verfolgen Sie die Runway Growth Finance Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RWAY News

Tagesspanne
10.50 10.69
Jahresspanne
8.36 11.73
Vorheriger Schlusskurs
10.47
Eröffnung
10.53
Bid
10.53
Ask
10.83
Tief
10.50
Hoch
10.69
Volumen
250
Tagesänderung
0.57%
Monatsänderung
-2.95%
6-Monatsänderung
1.15%
Jahresänderung
2.13%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K