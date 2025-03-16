Moedas / RPT
RPT: RPT Realty
2.66 USD 0.05 (1.92%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do RPT para hoje mudou para 1.92%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.59 e o mais alto foi 2.66.
Veja a dinâmica do par de moedas RPT Realty. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
RPT Notícias
Faixa diária
2.59 2.66
Faixa anual
2.29 13.79
- Fechamento anterior
- 2.61
- Open
- 2.61
- Bid
- 2.66
- Ask
- 2.96
- Low
- 2.59
- High
- 2.66
- Volume
- 167
- Mudança diária
- 1.92%
- Mudança mensal
- 3.91%
- Mudança de 6 meses
- -6.34%
- Mudança anual
- -75.69%
