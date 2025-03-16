Währungen / RPT
RPT: RPT Realty
2.63 USD 0.03 (1.13%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RPT hat sich für heute um -1.13% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.63 bis zu einem Hoch von 2.66 gehandelt.
Verfolgen Sie die RPT Realty-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
2.63 2.66
Jahresspanne
2.29 13.79
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.66
- Eröffnung
- 2.65
- Bid
- 2.63
- Ask
- 2.93
- Tief
- 2.63
- Hoch
- 2.66
- Volumen
- 16
- Tagesänderung
- -1.13%
- Monatsänderung
- 2.73%
- 6-Monatsänderung
- -7.39%
- Jahresänderung
- -75.96%
