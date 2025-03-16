Валюты / RPT
RPT: RPT Realty
2.59 USD 0.08 (3.00%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RPT за сегодня изменился на -3.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.59, а максимальная — 2.70.
Следите за динамикой RPT Realty. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости RPT
- Rithm Capital’s Updated Sector Comparative Analysis – Part 1 (NYSE:RITM)
- Lucid Capital Markets initiates RPT Realty stock with Buy rating
- Rithm Capital Q2 Earnings: The Market Underreacted (NYSE:RITM)
- Rithm Property Trust Q2 2025 slides: third consecutive quarter of profitability, $2bn+ pipeline
- Rithm Property Trust Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:RPT)
- Rithm Property Trust Inc. (RPT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Rithm Capital's Updated Sector Comparative Analysis - Part 1 (NYSE:RITM)
- Tariffs On, Tariffs Off
- Why ReShape Lifesciences Shares Are Trading Higher By Over 82%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Amtech Systems (NASDAQ:ASYS), Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL)
- Rithm Property Trust's New 9.875% Preferred Reviewed (NYSE:RPT.PR.C)
- RPT-C: A 9.875% Preferred Stock IPO From Rithm Property Trust (NYSE:RPT)
- Rithm Capital’s Updated Analysis – Part 1 (Includes Recommendation For Peers) (NYSE:RITM)
- Preferreds/Bond Weekly Review: Couple Of New Issues
Дневной диапазон
2.59 2.70
Годовой диапазон
2.29 13.79
- Предыдущее закрытие
- 2.67
- Open
- 2.70
- Bid
- 2.59
- Ask
- 2.89
- Low
- 2.59
- High
- 2.70
- Объем
- 254
- Дневное изменение
- -3.00%
- Месячное изменение
- 1.17%
- 6-месячное изменение
- -8.80%
- Годовое изменение
- -76.33%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.