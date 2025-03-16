Divisas / RPT
RPT: RPT Realty
2.61 USD 0.02 (0.77%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de RPT de hoy ha cambiado un 0.77%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.61, mientras que el máximo ha alcanzado 2.66.
Siga la dinámica de la pareja de divisas RPT Realty. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
RPT News
- Rithm Capital’s Updated Sector Comparative Analysis – Part 1 (NYSE:RITM)
- Lucid Capital Markets initiates RPT Realty stock with Buy rating
- Rithm Capital Q2 Earnings: The Market Underreacted (NYSE:RITM)
- Rithm Property Trust Q2 2025 slides: third consecutive quarter of profitability, $2bn+ pipeline
- Rithm Property Trust Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:RPT)
- Rithm Property Trust Inc. (RPT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Rithm Capital's Updated Sector Comparative Analysis - Part 1 (NYSE:RITM)
- Tariffs On, Tariffs Off
- Why ReShape Lifesciences Shares Are Trading Higher By Over 82%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Amtech Systems (NASDAQ:ASYS), Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL)
- Rithm Property Trust's New 9.875% Preferred Reviewed (NYSE:RPT.PR.C)
- RPT-C: A 9.875% Preferred Stock IPO From Rithm Property Trust (NYSE:RPT)
- Rithm Capital’s Updated Analysis – Part 1 (Includes Recommendation For Peers) (NYSE:RITM)
- Preferreds/Bond Weekly Review: Couple Of New Issues
Rango diario
2.61 2.66
Rango anual
2.29 13.79
- Cierres anteriores
- 2.59
- Open
- 2.64
- Bid
- 2.61
- Ask
- 2.91
- Low
- 2.61
- High
- 2.66
- Volumen
- 184
- Cambio diario
- 0.77%
- Cambio mensual
- 1.95%
- Cambio a 6 meses
- -8.10%
- Cambio anual
- -76.14%
