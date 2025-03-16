货币 / RPT
RPT: RPT Realty
2.61 USD 0.02 (0.77%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日RPT汇率已更改0.77%。当日，交易品种以低点2.61和高点2.66进行交易。
关注RPT Realty动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
RPT新闻
- Rithm Capital’s Updated Sector Comparative Analysis – Part 1 (NYSE:RITM)
- Lucid Capital Markets initiates RPT Realty stock with Buy rating
- Rithm Capital Q2 Earnings: The Market Underreacted (NYSE:RITM)
- Rithm Property Trust Q2 2025 slides: third consecutive quarter of profitability, $2bn+ pipeline
- Rithm Property Trust Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:RPT)
- Rithm Property Trust Inc. (RPT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Rithm Capital's Updated Sector Comparative Analysis - Part 1 (NYSE:RITM)
- Tariffs On, Tariffs Off
- Why ReShape Lifesciences Shares Are Trading Higher By Over 82%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Amtech Systems (NASDAQ:ASYS), Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL)
- Rithm Property Trust's New 9.875% Preferred Reviewed (NYSE:RPT.PR.C)
- RPT-C: A 9.875% Preferred Stock IPO From Rithm Property Trust (NYSE:RPT)
- Rithm Capital’s Updated Analysis – Part 1 (Includes Recommendation For Peers) (NYSE:RITM)
- Preferreds/Bond Weekly Review: Couple Of New Issues
日范围
2.61 2.66
年范围
2.29 13.79
- 前一天收盘价
- 2.59
- 开盘价
- 2.64
- 卖价
- 2.61
- 买价
- 2.91
- 最低价
- 2.61
- 最高价
- 2.66
- 交易量
- 184
- 日变化
- 0.77%
- 月变化
- 1.95%
- 6个月变化
- -8.10%
- 年变化
- -76.14%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值