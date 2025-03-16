Valute / RPT
RPT: RPT Realty
2.62 USD 0.04 (1.50%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio RPT ha avuto una variazione del -1.50% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.58 e ad un massimo di 2.66.
Segui le dinamiche di RPT Realty. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
RPT News
- Rithm Capital’s Updated Sector Comparative Analysis – Part 1 (NYSE:RITM)
- Lucid Capital Markets initiates RPT Realty stock with Buy rating
- Rithm Capital Q2 Earnings: The Market Underreacted (NYSE:RITM)
- Rithm Property Trust Q2 2025 slides: third consecutive quarter of profitability, $2bn+ pipeline
- Rithm Property Trust Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:RPT)
- Rithm Property Trust Inc. (RPT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Rithm Capital's Updated Sector Comparative Analysis - Part 1 (NYSE:RITM)
- Tariffs On, Tariffs Off
- Why ReShape Lifesciences Shares Are Trading Higher By Over 82%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Amtech Systems (NASDAQ:ASYS), Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL)
- Rithm Property Trust's New 9.875% Preferred Reviewed (NYSE:RPT.PR.C)
- RPT-C: A 9.875% Preferred Stock IPO From Rithm Property Trust (NYSE:RPT)
- Rithm Capital’s Updated Analysis – Part 1 (Includes Recommendation For Peers) (NYSE:RITM)
- Preferreds/Bond Weekly Review: Couple Of New Issues
Intervallo Giornaliero
2.58 2.66
Intervallo Annuale
2.29 13.79
- Chiusura Precedente
- 2.66
- Apertura
- 2.65
- Bid
- 2.62
- Ask
- 2.92
- Minimo
- 2.58
- Massimo
- 2.66
- Volume
- 134
- Variazione giornaliera
- -1.50%
- Variazione Mensile
- 2.34%
- Variazione Semestrale
- -7.75%
- Variazione Annuale
- -76.05%
21 settembre, domenica