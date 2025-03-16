QuotazioniSezioni
RPT: RPT Realty

2.62 USD 0.04 (1.50%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio RPT ha avuto una variazione del -1.50% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.58 e ad un massimo di 2.66.

Segui le dinamiche di RPT Realty. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi.

RPT News

Intervallo Giornaliero
2.58 2.66
Intervallo Annuale
2.29 13.79
Chiusura Precedente
2.66
Apertura
2.65
Bid
2.62
Ask
2.92
Minimo
2.58
Massimo
2.66
Volume
134
Variazione giornaliera
-1.50%
Variazione Mensile
2.34%
Variazione Semestrale
-7.75%
Variazione Annuale
-76.05%
