RPRX: Royalty Pharma plc - Class A
35.42 USD 0.22 (0.62%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do RPRX para hoje mudou para -0.62%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 35.39 e o mais alto foi 35.69.
Veja a dinâmica do par de moedas Royalty Pharma plc - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RPRX Notícias
- Barclays inicia cobertura de ações da BeOne Medicines com classificação acima da média
- Barclays initiates BeOne Medicines stock with Overweight rating
- Preço-alvo das ações da Royalty Pharma elevado para US$ 38 de US$ 37 pelo UBS
- Royalty Pharma stock price target raised to $38 from $37 at UBS
- Royalty Pharma: Investor Day Upside (NASDAQ:RPRX)
- TD Cowen mantém recomendação de Compra para ações da Royalty Pharma, destacando métricas sólidas
- Royalty Pharma plc (RPRX) Investor Day 2025 Call (Transcript)
- Royalty Pharma plc (RPRX) Analyst/Investor Day - Slideshow (NASDAQ:RPRX)
- Royalty Pharma plc (RPRX) Presents at Morgan Stanley 23rd Annual Global Healthcare
- Citizens JMP reiterates Market Outperform rating on BeOne Medicines stock
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- What's Going On With BeOne Medicines Stock Monday? - Royalty Pharma (NASDAQ:RPRX), BeOne Medicines (NASDAQ:ONC), Amgen (NASDAQ:AMGN)
- BeOne Medicines stock rises after $950 million royalty deal with Royalty Pharma
- Royalty Pharma to buy royalty interest in Amgen’s lung cancer drug for up to $950 million
- Royalty Pharma acquires Imdelltra royalty interest for $885 million
- Royalty Pharma lead independent director Fernandez steps down
- Royalty Pharma: Keep Delivering, Buy Confirmed (NASDAQ:RPRX)
- Royalty Pharma stock price target raised to $48 from $42 at BofA Securities
- Royalty Pharma earnings missed by $0.99, revenue fell short of estimates
- Here's What Key Metrics Tell Us About Royalty Pharma (RPRX) Q2 Earnings
- Royalty Pharma (RPRX) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Royalty Pharma Q2 2025 slides: Double-digit growth and raised guidance
- Royalty Pharma stock hits 52-week high at 37.91 USD
- Countdown to Royalty Pharma (RPRX) Q2 Earnings: A Look at Estimates Beyond Revenue and EPS
Faixa diária
35.39 35.69
Faixa anual
24.05 37.56
- Fechamento anterior
- 35.64
- Open
- 35.58
- Bid
- 35.42
- Ask
- 35.72
- Low
- 35.39
- High
- 35.69
- Volume
- 550
- Mudança diária
- -0.62%
- Mudança mensal
- -1.86%
- Mudança de 6 meses
- 13.49%
- Mudança anual
- 25.07%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh