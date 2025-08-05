Devises / RPRX
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
RPRX: Royalty Pharma plc - Class A
36.24 USD 0.51 (1.43%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de RPRX a changé de 1.43% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 35.78 et à un maximum de 36.64.
Suivez la dynamique Royalty Pharma plc - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RPRX Nouvelles
- Barclays initie la couverture de BeOne Medicines avec une recommandation Surpondérer
- Barclays initiates BeOne Medicines stock with Overweight rating
- UBS relève l’objectif de cours de Royalty Pharma à 38$ contre 37$ précédemment
- Royalty Pharma stock price target raised to $38 from $37 at UBS
- Royalty Pharma: Investor Day Upside (NASDAQ:RPRX)
- TD Cowen maintient sa recommandation d’achat sur Royalty Pharma, citant des indicateurs solides
- Royalty Pharma plc (RPRX) Investor Day 2025 Call (Transcript)
- Royalty Pharma plc (RPRX) Analyst/Investor Day - Slideshow (NASDAQ:RPRX)
- Royalty Pharma plc (RPRX) Presents at Morgan Stanley 23rd Annual Global Healthcare
- Citizens JMP reiterates Market Outperform rating on BeOne Medicines stock
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- What's Going On With BeOne Medicines Stock Monday? - Royalty Pharma (NASDAQ:RPRX), BeOne Medicines (NASDAQ:ONC), Amgen (NASDAQ:AMGN)
- BeOne Medicines stock rises after $950 million royalty deal with Royalty Pharma
- Royalty Pharma to buy royalty interest in Amgen’s lung cancer drug for up to $950 million
- Royalty Pharma acquires Imdelltra royalty interest for $885 million
- Royalty Pharma lead independent director Fernandez steps down
- Royalty Pharma: Keep Delivering, Buy Confirmed (NASDAQ:RPRX)
- Royalty Pharma stock price target raised to $48 from $42 at BofA Securities
- Royalty Pharma earnings missed by $0.99, revenue fell short of estimates
- Here's What Key Metrics Tell Us About Royalty Pharma (RPRX) Q2 Earnings
- Royalty Pharma (RPRX) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Royalty Pharma Q2 2025 slides: Double-digit growth and raised guidance
- Royalty Pharma stock hits 52-week high at 37.91 USD
- Countdown to Royalty Pharma (RPRX) Q2 Earnings: A Look at Estimates Beyond Revenue and EPS
Range quotidien
35.78 36.64
Range Annuel
24.05 37.56
- Clôture Précédente
- 35.73
- Ouverture
- 35.89
- Bid
- 36.24
- Ask
- 36.54
- Plus Bas
- 35.78
- Plus Haut
- 36.64
- Volume
- 9.902 K
- Changement quotidien
- 1.43%
- Changement Mensuel
- 0.42%
- Changement à 6 Mois
- 16.12%
- Changement Annuel
- 27.97%
20 septembre, samedi