QuotazioniSezioni
Valute / RPRX
Tornare a Azioni

RPRX: Royalty Pharma plc - Class A

36.24 USD 0.51 (1.43%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio RPRX ha avuto una variazione del 1.43% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 35.78 e ad un massimo di 36.64.

Segui le dinamiche di Royalty Pharma plc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RPRX News

Intervallo Giornaliero
35.78 36.64
Intervallo Annuale
24.05 37.56
Chiusura Precedente
35.73
Apertura
35.89
Bid
36.24
Ask
36.54
Minimo
35.78
Massimo
36.64
Volume
9.902 K
Variazione giornaliera
1.43%
Variazione Mensile
0.42%
Variazione Semestrale
16.12%
Variazione Annuale
27.97%
20 settembre, sabato