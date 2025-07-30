Valute / RPRX
RPRX: Royalty Pharma plc - Class A
36.24 USD 0.51 (1.43%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio RPRX ha avuto una variazione del 1.43% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 35.78 e ad un massimo di 36.64.
Segui le dinamiche di Royalty Pharma plc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
RPRX News
Intervallo Giornaliero
35.78 36.64
Intervallo Annuale
24.05 37.56
- Chiusura Precedente
- 35.73
- Apertura
- 35.89
- Bid
- 36.24
- Ask
- 36.54
- Minimo
- 35.78
- Massimo
- 36.64
- Volume
- 9.902 K
- Variazione giornaliera
- 1.43%
- Variazione Mensile
- 0.42%
- Variazione Semestrale
- 16.12%
- Variazione Annuale
- 27.97%
20 settembre, sabato