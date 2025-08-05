KurseKategorien
RPRX: Royalty Pharma plc - Class A

35.73 USD 0.09 (0.25%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von RPRX hat sich für heute um 0.25% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 35.31 bis zu einem Hoch von 35.81 gehandelt.

Verfolgen Sie die Royalty Pharma plc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen.

Tagesspanne
35.31 35.81
Jahresspanne
24.05 37.56
Vorheriger Schlusskurs
35.64
Eröffnung
35.58
Bid
35.73
Ask
36.03
Tief
35.31
Hoch
35.81
Volumen
10.783 K
Tagesänderung
0.25%
Monatsänderung
-1.00%
6-Monatsänderung
14.48%
Jahresänderung
26.17%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K