RPRX: Royalty Pharma plc - Class A
35.73 USD 0.09 (0.25%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RPRX hat sich für heute um 0.25% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 35.31 bis zu einem Hoch von 35.81 gehandelt.
Verfolgen Sie die Royalty Pharma plc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
35.31 35.81
Jahresspanne
24.05 37.56
- Vorheriger Schlusskurs
- 35.64
- Eröffnung
- 35.58
- Bid
- 35.73
- Ask
- 36.03
- Tief
- 35.31
- Hoch
- 35.81
- Volumen
- 10.783 K
- Tagesänderung
- 0.25%
- Monatsänderung
- -1.00%
- 6-Monatsänderung
- 14.48%
- Jahresänderung
- 26.17%
