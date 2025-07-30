통화 / RPRX
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
RPRX: Royalty Pharma plc - Class A
36.24 USD 0.51 (1.43%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
RPRX 환율이 오늘 1.43%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 35.78이고 고가는 36.64이었습니다.
Royalty Pharma plc - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RPRX News
- Barclays initiates BeOne Medicines stock with Overweight rating
- 로열티 파마 목표 주가, UBS, 37달러에서 38달러로 상향 조정
- Royalty Pharma stock price target raised to $38 from $37 at UBS
- Royalty Pharma: Investor Day Upside (NASDAQ:RPRX)
- TD Cowen, Royalty Pharma에 대한 ’매수’ 등급 재확인
- Royalty Pharma plc (RPRX) Investor Day 2025 Call (Transcript)
- Royalty Pharma plc (RPRX) Analyst/Investor Day - Slideshow (NASDAQ:RPRX)
- Royalty Pharma plc (RPRX) Presents at Morgan Stanley 23rd Annual Global Healthcare
- Citizens JMP reiterates Market Outperform rating on BeOne Medicines stock
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- What's Going On With BeOne Medicines Stock Monday? - Royalty Pharma (NASDAQ:RPRX), BeOne Medicines (NASDAQ:ONC), Amgen (NASDAQ:AMGN)
- BeOne Medicines stock rises after $950 million royalty deal with Royalty Pharma
- Royalty Pharma to buy royalty interest in Amgen’s lung cancer drug for up to $950 million
- Royalty Pharma acquires Imdelltra royalty interest for $885 million
- Royalty Pharma lead independent director Fernandez steps down
- Royalty Pharma: Keep Delivering, Buy Confirmed (NASDAQ:RPRX)
- Royalty Pharma stock price target raised to $48 from $42 at BofA Securities
- Royalty Pharma earnings missed by $0.99, revenue fell short of estimates
- Here's What Key Metrics Tell Us About Royalty Pharma (RPRX) Q2 Earnings
- Royalty Pharma (RPRX) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Royalty Pharma Q2 2025 slides: Double-digit growth and raised guidance
- Royalty Pharma stock hits 52-week high at 37.91 USD
- Countdown to Royalty Pharma (RPRX) Q2 Earnings: A Look at Estimates Beyond Revenue and EPS
- Royalty Pharma (RPRX) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
일일 변동 비율
35.78 36.64
년간 변동
24.05 37.56
- 이전 종가
- 35.73
- 시가
- 35.89
- Bid
- 36.24
- Ask
- 36.54
- 저가
- 35.78
- 고가
- 36.64
- 볼륨
- 9.902 K
- 일일 변동
- 1.43%
- 월 변동
- 0.42%
- 6개월 변동
- 16.12%
- 년간 변동율
- 27.97%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K