RPRX: Royalty Pharma plc - Class A
35.42 USD 0.27 (0.77%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RPRX за сегодня изменился на 0.77%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.05, а максимальная — 35.65.
Следите за динамикой Royalty Pharma plc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости RPRX
Дневной диапазон
35.05 35.65
Годовой диапазон
24.05 37.56
- Предыдущее закрытие
- 35.15
- Open
- 35.10
- Bid
- 35.42
- Ask
- 35.72
- Low
- 35.05
- High
- 35.65
- Объем
- 8.551 K
- Дневное изменение
- 0.77%
- Месячное изменение
- -1.86%
- 6-месячное изменение
- 13.49%
- Годовое изменение
- 25.07%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.