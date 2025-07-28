货币 / RPRX
RPRX: Royalty Pharma plc - Class A
35.67 USD 0.25 (0.71%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日RPRX汇率已更改0.71%。当日，交易品种以低点35.48和高点35.84进行交易。
关注Royalty Pharma plc - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
35.48 35.84
年范围
24.05 37.56
- 前一天收盘价
- 35.42
- 开盘价
- 35.58
- 卖价
- 35.67
- 买价
- 35.97
- 最低价
- 35.48
- 最高价
- 35.84
- 交易量
- 2.488 K
- 日变化
- 0.71%
- 月变化
- -1.16%
- 6个月变化
- 14.29%
- 年变化
- 25.95%
